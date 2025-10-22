Ma se Chivu è 'on fire', così come suggerisce il titolo del quotidiano romano, il Napoli e Antonio Conte sono in netta flessione. Dopo il k.o. in campionato contro il Torino, arriva la disfatta (2-6) sul campo del PSV Eindhoven. Non basta, agli azzurri, la doppietta di Scott McTominay: tutto il resto è un disastro.
Stasera, alle ore 21:00, toccherà ad Atalanta-Slavia Praga e, soprattutto, Real Madrid-Juventus. Per i bianconeri di Igor Tudor, che dà la colpa al calendario per la mancanza di risultati della sua squadra, nel tentativo di allontanare i venti di crisi, l'incubo si chiama Kylian Mbappé.
Il 'CorSport', quindi, torna sul contatto tra Fabiano Parisi e Santiago Giménez, che ha portato al rigore del definitivo 2-1 in Milan-Fiorentina. Il rigore, secondo l'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) non c'era e il 'Bebote' rossonero ha accentuato la caduta: il quotidiano rivendica di aver interpretato così l'episodio prima di tutti.
