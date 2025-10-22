Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Caso Milan-Fiorentina, per l’AIA il rigore non c’era”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei risultati delle squadre italiane impegnate ieri sera nella terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Settima vittoria consecutiva per l'Inter di Cristian Chivu, che passa, 0-4, sul campo dell'Union Saint-Gilloise: reti di Denzel Dumfries, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu su calcio di rigore e Francesco Pio Esposito, al suo primo gol europeo.

Ma se Chivu è 'on fire', così come suggerisce il titolo del quotidiano romano, il Napoli e Antonio Conte sono in netta flessione. Dopo il k.o. in campionato contro il Torino, arriva la disfatta (2-6) sul campo del PSV Eindhoven. Non basta, agli azzurri, la doppietta di Scott McTominay: tutto il resto è un disastro.

Stasera, alle ore 21:00, toccherà ad Atalanta-Slavia Praga e, soprattutto, Real Madrid-Juventus. Per i bianconeri di Igor Tudor, che dà la colpa al calendario per la mancanza di risultati della sua squadra, nel tentativo di allontanare i venti di crisi, l'incubo si chiama Kylian Mbappé.

Il 'CorSport', quindi, torna sul contatto tra Fabiano Parisi e Santiago Giménez, che ha portato al rigore del definitivo 2-1 in Milan-Fiorentina. Il rigore, secondo l'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) non c'era e il 'Bebote' rossonero ha accentuato la caduta: il quotidiano rivendica di aver interpretato così l'episodio prima di tutti.

