Milan, chance per il ritorno di Nkunku contro il Pisa: dolore al piede quasi superato
Assente domenica scorsa contro la Fiorentina per un dolore al piede, l'attaccante francese Christopher Nkunku potrebbe tornare a disposizione per Milan-Pisa di venerdì sera a 'San Siro'. Ecco come sta l'ex RB Lipsia e PSG attualmente
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Christopher Nkunku, classe 1997, attaccante francese giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo per 37 milioni di euro più bonus dal Chelsea. Nei suoi due anni a Londra, complice un infortunio nella prima stagione, non ha reso secondo le aspettative. Quindi, pur essendo stato pagato 65 milioni di euro dopo i fasti delle due annate precedenti con il RB Lipsia, i 'Blues' lo hanno ceduto al Milan con uno 'score' di 62 partite con 18 gol e 5 assist in totale.

Milan, inizio non facile in rossonero per Nkunku

Arrivato al Milan in ritardo di condizione, Nkunku ha iniziato a ingranare con il passare delle settimane. Scampoli di partita in campionato. Poi una maglia da titolare in Coppa Italia a 'San Siro' contro il Lecce: con un super gol, il suo primo in maglia rossonera). Infine, la convocazione in Nazionale con la Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps dopo un anno di assenza. Con tanto di rete, molto bella, in Islanda a metà ottobre.

Quindi, il nuovo stop. Nkunku è tornato a Milanello acciaccato ed è stato costretto a saltare Milan-Fiorentina per via di un colpo subito al piede. In questi giorni si è allenato a parte, con risposte positive. E, ora, come rivelato dalla 'rosea', se il problema qualche giorno fa era semplicemente quello di indossare gli scarpini, il dolore è ormai quasi del tutto superato. Le previsioni di metà settimana inducono all’ottimismo: Nkunku potrebbe essere disponibile per Milan-Pisa di dopodomani sera in Serie A.

Il tempo è ridotto, certo, ma la sua sola presenza sarebbe preziosa: difficile immaginare Nkunku titolare contro i toscani, ma averlo in panchina potrebbe consentire a Massimiliano Allegri di schierare il 'Bebote' Santiago Giménez al fianco di Rafael Leão in attacco.

