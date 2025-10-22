Quindi, il nuovo stop. Nkunku è tornato a Milanello acciaccato ed è stato costretto a saltare Milan-Fiorentina per via di un colpo subito al piede. In questi giorni si è allenato a parte, con risposte positive. E, ora, come rivelato dalla 'rosea', se il problema qualche giorno fa era semplicemente quello di indossare gli scarpini, il dolore è ormai quasi del tutto superato. Le previsioni di metà settimana inducono all’ottimismo: Nkunku potrebbe essere disponibile per Milan-Pisa di dopodomani sera in Serie A.