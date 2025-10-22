Milan, Ballardini vede una squadra competitiva: 'Può giocarsi lo scudetto'

Ecco le sue dichiarazioni: "Il Milan è una squadra che quest'anno se la gioca per vincere il campionato perché ha un allenatore capace, hanno idee chiare. Non ruba l'occhio, perché non è una squadra che mi tiene...se la vedo in televisione la partita non è che sia così attento, se la vedo dal vivo magari mi interessa un po' di più. Non è un calcio che mi prenda così tanto, però è certamente una squadra competitiva".