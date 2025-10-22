Milan, Ballardini vede una squadra competitiva: 'Può giocarsi lo scudetto'

Pianeta Milan
Milan, senti Ballardini: “È una squadra competitiva che se la gioca per vincere il campionato”

Davide Ballardini, ospite su Sportitalia, si esprime sul Milan di Massimiliano Allegri, capolista solitario del campionato. Secondo l'allenatore, gioca un calcio efficace ma non così piacevole da guardare. Queste le sue dichiarazioni
Ospite in diretta su Sportitalia, l'allenatore Davide Ballardini ha parlato della squadra allenata da Massimiliano Allegri, che, dopo la vittoria con la Fiorentina, occupa la prima posizione in classifica con sedici punti. Il tecnico ha tenuto a precisare che, secondo lui, la squadra rossonera non gioca un calcio particolarmente offensivo e piacevole da guardare, ma comunque molto efficace nei novanta minuti.

Ecco le sue dichiarazioni: "Il Milan è una squadra che quest'anno se la gioca per vincere il campionato perché ha un allenatore capace, hanno idee chiare. Non ruba l'occhio, perché non è una squadra che mi tiene...se la vedo in televisione la partita non è che sia così attento, se la vedo dal vivo magari mi interessa un po' di più. Non è un calcio che mi prenda così tanto, però è certamente una squadra competitiva".

Massimiliano Allegri, intanto, prepara la prossima partita di Serie A. Venerdì, a San Siro, arriva il Pisa di Gilardino e il tecnico rossonero spera di ricevere notizie positive dall'infermeria di Milanello.

