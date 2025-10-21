Pianeta Milan
Allenamento Milan, le ultime sulle condizioni di tre infortunati. Allegri non può sorridere
Il Milan di Massimiliano Allegri ha svolto una seduta mattutina di allenamento, nel centro sportivo rossonero di Milanello, per preparare la sfida di venerdì sera a 'San Siro' contro il Pisa: ecco come stanno gli infortunati rossoneri
Archiviato il successo, neanche 48 ore fa, di 'San Siro' contro la Fiorentina (2-1), il Milan - dopo una seduta di scarico nella giornata di ieri per gli uomini in campo contro i viola di Stefano Pioli - ha ripreso oggi, a Milanello, agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri, la preparazione con un allenamento mattutino.

Milan, allenamento verso il Pisa: non si vede ancora Estupiñán

Il prossimo appuntamento in campionato, infatti, Milan-Pisa, è in calendario già questo venerdì, 24 ottobre, alle ore 20:45, sempre tra le mura amiche. Fuori causa, per il match contro i nerazzurri dell'ex Alberto Gilardino, sicuramente Ardon Jashari, Adrien Rabiot e Christian Pulisic. I tre infortunati torneranno in campo dopo la sosta Nazionali di novembre.

Allegri ha speranze di recuperare, invece, tre giocatori acciaccati, vale a dire Pervis Estupiñán, Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. Ma le notizie che arrivano oggi dal centro sportivo rossonero non sono molto positive per Allegri. Estupiñán, infatti, non si è allenato: per lui, terapie alla caviglia sinistra per recuperare dalla distorsione rimediata con l'Ecuador.

Personalizzato per Loftus-Cheek e Nkunku: è corsa contro il tempo

Loftus-Cheek e Nkunku, invece, hanno svolto una seduta di allenamento personalizzato: non si sono visti in gruppo. Il tempo stringe, vedremo se riusciranno ad unirsi agli altri domani, che è già giorno di anti-vigilia dell'incontro di Serie A contro i toscani.

