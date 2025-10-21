Allegri ha speranze di recuperare, invece, tre giocatori acciaccati, vale a dire Pervis Estupiñán, Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku. Ma le notizie che arrivano oggi dal centro sportivo rossonero non sono molto positive per Allegri. Estupiñán, infatti, non si è allenato: per lui, terapie alla caviglia sinistra per recuperare dalla distorsione rimediata con l'Ecuador.
Personalizzato per Loftus-Cheek e Nkunku: è corsa contro il tempo—
LEGGI ANCHE: Milan primo anche grazie alle ‘Allegrate’: i quattro punti cardine del lavoro del mister >>>
Loftus-Cheek e Nkunku, invece, hanno svolto una seduta di allenamento personalizzato: non si sono visti in gruppo. Il tempo stringe, vedremo se riusciranno ad unirsi agli altri domani, che è già giorno di anti-vigilia dell'incontro di Serie A contro i toscani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA