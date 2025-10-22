Arrivano delle grandi novità a livello dirigenziale per quanto riguarda il Milan. In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ne ha parlato il noto esperto di mercato Matteo Moretto. Moretto ha riferito che Massimo Calvelli, amministratore delegato dell'ATP, è entrato a far parte del mondo Milan e RedBird a luglio scorso e che, con il passare del tempo, dovrebbe acquisire sempre più potere all'interno dell'asset rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Volevo fare un nome. Tra poco ci sarà questo nuovo CdA, tra poco verranno ridefinite queste posizioni interne a livello di organigramma. Vi posso dire che Massimo Calvelli, che ha ricoperto il ruolo di AD dell’ATB per diverso tempo, è entrato da luglio a far parte del mondo RedBird e da quanto mi risulta comunque avrà sempre più potere, o comunque ricoprirà un ruolo un po’ più in vista rispetto al ruolo ricoperto fino ad ora".
