Arrivano delle grandi novità a livello dirigenziale per quanto riguarda il Milan. In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ne ha parlato il noto esperto di mercato Matteo Moretto. Moretto ha riferito che Massimo Calvelli, amministratore delegato dell'ATP, è entrato a far parte del mondo Milan e RedBird a luglio scorso e che, con il passare del tempo, dovrebbe acquisire sempre più potere all'interno dell'asset rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole: