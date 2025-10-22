Pianeta Milan
Tomori: “Presto per parlare di scudetto. Ora siamo concentrati sul Pisa”

Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il difensore centrale del Milan Fikayo Tomori ha parlato dello scudetto
Alessia Scataglini

Il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset.  Nella lunga chiacchierata, il centrale rossonero ex Chelsea si è soffermato sulla questione scudetto: sono presenti delle analogie con la stagione del 2022? Ecco, di seguito, il pensiero di Tomori a riguardo:

Milan, le parole di Tomori

Come si vince lo scudetto? Vedi delle analogie con la stagione di 3 anni fa: "Abbiamo una squadra diversa rispetto a tre anni fa, quindi è un ambiente diverso però è anche un po' simile allo stesso tempo. Abbiamo un buon gruppo e una buona mentalità: dobbiamo giocare partita per partita. Non pensiamo ad altre partite, prima il Pisa poi il resto. Siamo concentrati col Pisa. E' ancora presto per parlare di vincere lo scudetto, ora però siamo ben posizionati. Col Pisa possiamo ancora dimostrare che siamo forti"

