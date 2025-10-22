Il difensore centrale del Milan , Fikayo Tomori , è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset. Nella chiacchierata, l'ex centrale del Chelsea, oltre ad aver parlato della sua attuale squadra in ottica scudetto, soprattutto dopo la vittoria contro la Fiorentina di Stefano Pioli (partita finita 2-1 grazie ad una doppietta di Rafael Leao) e della Nazionale, si è voluto soffermare sulla questione legata al rinnovo di contratto con il Milan, in scadenza nel 2026. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Sul rinnovo di contratto: "Come ho sempre detto da quando sono arrivato, il Milan è un grande club e finché dalla dirigenza non mi dicono 'Adesso basta', io resto qua, ho una casa qua. Non ho pensato onestamente troppo al rinnovo di contratto, perché voglio pensare alla prossima partita come vuole il mister. Poi, quando mi chiederanno del contratto, ci penserò".