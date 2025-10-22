Il difensore centrale del Milan , Fikayo Tomori , è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset. Durante la chiacchierata, l'ex centrale del Chelsea, oltre ad aver parlato del capitolo legato alla Nazionale, ha voluto riservare alcune parole a due figure importanti nel Milan: Zlatan Ibrahnimovic, suo ex compagno al Milan ed attuale dirigente sportivo, e Luka Modric. Ecco, di seguito, le sue parole:

Modric uguale ad Ibrahimovic come nel 2022, ha portato esperienza in spogliatoio? "Può essere, sì. Loro due sono diversi. Hanno entrambi esperienza, ma Zlatan era un po' più duro, parlava per caricare la squadra, mentre Modric dimostra come si gioca, come ci si allena, come si approcciano le partite. Loro due sono esempi da cui imparare. Quando c'era Zlatan avevamo una squadra più giovane, ora c'è una rosa un po' più esperti. Zlatan ha vinto lo Scudetto da solo, mentre ora ci sono 5-6 giocatori importanti, Modric compreso. L'esperienza paga"