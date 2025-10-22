Dopo il successo rimediato contro la Fiorentina di Stefano Pioli, il Milan di Massimiliano Allegri si trova al primo posto in classifica in solitaria. Venerdì i ragazzi di Allegri avranno una grandissima occasione contro il Pisa di Gilardino: vincere e volare a +4 dalle altre big inseguitrici.

Se i rossoneri hanno iniziato bene, dall'altra parte c'è una squadra che sta facendo molta fatica. Il Pisa infatti, neopromossa, ha collezionato solamente 3 punti. La partita è in programma venerdì sera alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, ma il dubbio più grande riguarda le scelte dei due allenatori: chi scenderà in campo? Ecco le probabili formazioni a 2 giorni di distanza dal match, valvole per l'8 giornata di Serie A: