Milan, Giménez punta al gol in campionato: il Pisa sarà la prima di tante ‘vittime’?

Corre, si impegna, lotta su ogni pallone e si (s)batte per la squadra, tanto che l'allenatore Massimiliano Allegri è felice di lui: ma Santiago Giménez, in Milan-Pisa, vuole prendersi tutto. Una maglia da titolare e il gol che gli manca in Serie A
Santiago Giménez, attaccante del Milan, protagonista dell'approfondimento odierno sul 'Corriere dello Sport' in edicola. Questo perché il numero 7 rossonero, finora, in stagione, ha trovato il gol soltanto nel 3-0 in Coppa Italia contro il Lecce, ma non è ancora andato a segno in Serie A.

Milan, contro il Pisa Giménez vuole tutto!

Per un centravanti, si sa, il gol è come il pane e nonostante il tecnico Massimiliano Allegri sia contento dell'enorme lavoro svolto in campo dal 'Bebote', Giménez non vede l'ora di riprendersi tutto. In queste ultime settimane il messicano classe 2001 è in crescita. Corre, lotta, si impegna su ogni pallone e si (s)batte per la squadra.

Allegri, come detto, è molto contento di come gioca e del suo rendimento. Contro Juventus, gara dove è partito titolare e Fiorentina, match in cui è entrato invece dalla panchina come 'arma tattica' per cambiare le carte in tavola, l'ex Feyenoord si è anche conquistato due calci di rigore.

Se Nkunku recupera, potrebbe partire dal 1'

Ora, in Milan-Pisa, Giménez punta, in primis, a tornare nella formazione titolare e, per questo, tanto dipenderà dal recupero o meno dell'acciaccato Christopher Nkunku. Se il francese sarà disponibile per la panchina, si va verso una coppia Giménez - Rafael Leão per la sfida contro i nerazzurri di Alberto Gilardino. In caso contrario, ripartirà dalla panchina come contro i viola.

LEGGI ANCHE: Milan, Tomori parla del rinnovo. Nkunku recuperato per il Pisa. Upamecano nel mirino?

Magari, stavolta, per segnare un gol in campionato che, con la maglia del Milan, gli manca dal 9 maggio 2025, la doppietta di 'San Siro' nel 3-1 al Bologna. C'è una classifica, però, dove il 'Bebote' finora 'eccelle'. Ovvero quella delle occasioni mancate, che vede lui al primo posto con 6 gol mancati, pari merito con Gift Orban (Hellas Verona).

