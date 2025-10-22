Allegri, come detto, è molto contento di come gioca e del suo rendimento. Contro Juventus, gara dove è partito titolare e Fiorentina, match in cui è entrato invece dalla panchina come 'arma tattica' per cambiare le carte in tavola, l'ex Feyenoord si è anche conquistato due calci di rigore.
Se Nkunku recupera, potrebbe partire dal 1'—
Ora, in Milan-Pisa, Giménez punta, in primis, a tornare nella formazione titolare e, per questo, tanto dipenderà dal recupero o meno dell'acciaccato Christopher Nkunku. Se il francese sarà disponibile per la panchina, si va verso una coppia Giménez - Rafael Leão per la sfida contro i nerazzurri di Alberto Gilardino. In caso contrario, ripartirà dalla panchina come contro i viola.
Magari, stavolta, per segnare un gol in campionato che, con la maglia del Milan, gli manca dal 9 maggio 2025, la doppietta di 'San Siro' nel 3-1 al Bologna. C'è una classifica, però, dove il 'Bebote' finora 'eccelle'. Ovvero quella delle occasioni mancate, che vede lui al primo posto con 6 gol mancati, pari merito con Gift Orban (Hellas Verona).
© RIPRODUZIONE RISERVATA