Il giornalista Alessandro Vocalelli ha scritto un lungo pezzo per Gazzetta.it parlando di due colpi di Igli Tare sul mercato. Il DS del Milan è stato l'artefice dell'arrivo di Modric in rossoneri e di quello di Gila alla Lazio . Due giocatori che hanno iniziato molto bene la stagione. Prendendo spunto da queste due scelte di Tare, Vocalelli ha analizzato cosa ci si può aspettare da Jashari , altra scelta del DS del Milan.

Jashari l'asso nella manica del Milan? Il parere di Vocalelli

"Un centrocampista che Tare ha voluto a tutti i costi, battendosi contro chi ha provato inutilmente a farlo desistere, fino a pagarlo quasi quaranta milioni. Una cifra importantissima per uno che non fa l’attaccante". Scrive così il giornalista. Come sottolinea Vocalelli: "Jashari per ora non si è mai visto: appena un quarto d’ora, poi la frattura del perone e il lungo stop. Le ultime notizie sono però incoraggianti e ai primi di novembre il giocatore dovrebbe tornare disposizione di Allegri".