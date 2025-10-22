Il giornalista Alessandro Vocalelli ha scritto un lungo pezzo per Gazzetta.it parlando anche delle prospettive al Milan di Ardon Jashari. Ecco un estratto
Il giornalista Alessandro Vocalelli ha scritto un lungo pezzo per Gazzetta.it parlando di due colpi di Igli Tare sul mercato. Il DS del Milan è stato l'artefice dell'arrivo di Modric in rossoneri e di quello di Gila alla Lazio. Due giocatori che hanno iniziato molto bene la stagione. Prendendo spunto da queste due scelte di Tare, Vocalelli ha analizzato cosa ci si può aspettare da Jashari, altra scelta del DS del Milan.
Jashari l'asso nella manica del Milan? Il parere di Vocalelli
—
"Un centrocampista che Tare ha voluto a tutti i costi, battendosi contro chi ha provato inutilmente a farlo desistere, fino a pagarlo quasi quaranta milioni. Una cifra importantissima per uno che non fa l’attaccante". Scrive così il giornalista. Come sottolinea Vocalelli: "Jashari per ora non si è mai visto: appena un quarto d’ora, poi la frattura del perone e il lungo stop. Le ultime notizie sono però incoraggianti e ai primi di novembre il giocatore dovrebbe tornare disposizione di Allegri".