Milan, Vocalelli: “Nkunku una dimostrazione della società”. I motivi

Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato del probabile arrivo di Nkunku al Milan. Ecco il parere molto positivo nel suo pezzo
"La società sta dimostrando, confermando, di voler rovesciare la situazione, impegnandosi al massimo per rinforzare il gruppo. I dirigenti hanno piazzato un colpo di primissimo livello". Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato del probabile arrivo di Nkunku al Milan. Ecco il parere molto positivo nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport': "Perché Christopher Nkunku, come racconta bene il suo curriculum, non è né una promessa e né una scommessa. Ma piuttosto un attaccante nel pieno della maturità, una versatilità da attaccante completo".
Milan, Nkunku: un segnale della società?
Vocalelli continua: "Perché, senza avere un fisico imponente, ha dimostrato di saperci fare anche da prima punta e non solo, come è forse il suo ruolo più naturale, da esterno alto, oppure ala se ancora si può dire. Veloce, potente, con qualità in entrambi i piedi e una facilità nel trovare la porta. Insomma, a quattro giorni dalla fine del mercato, un’altra risposta è arrivata. E altre potrebbero arrivare".