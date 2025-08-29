Milan, Ordine: “Allegri, un altro al suo posto si sarebbe fatto esplodere. Un dato inquietante”

Troppi gol subiti: "Il problema principale è la difesa, certificato da cifre inquietanti: nelle ultime 115 partite (Cremonese compresa) il Milan ha incassato 137 gol contro i 99 di Inter e Juve".
"Sembrava una notizia banale, Jashari non convocato per Lecce ed è diventata invece la notizia del giorno, un pugno nello stomaco di Allegri e del Milan". Franco Ordine, giornalista, parla del Milan: il grave infortunio di Jashari, i problemi cronici in difesa e le parole di Allegri prima del Lecce. Ecco un estratto del suo pezzo per 'Il Giornale': "Frattura composta del perone della gamba destra per lo svizzero, con una previsione di stop all'attività non inferiore ai due mesi (sarà sottoposto a trattamento conservativo). Max Allegri non ha fatto una piega".
Sulle parole di Allegri: "Il premio allenatore ideale per una società di calcio è meritato, un altro al suo posto si sarebbe fatto esplodere. E d'altro canto, con il mercato aperto e con i chiari di luna per il rendimento della difesa, meglio concentrarsi sul viaggio a Lecce".
