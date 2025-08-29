Prima pagina Tuttosport: Milan, Nkunku non toglie le spine di Allegri

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 29 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con i sorteggi di Champions League. Carboni, il Torino in affanno ci ritenta. Milan, Nkunku non toglie le spine di Allegri. Brividi per la Fiorentina. Vlahovic rimane al 99% alla Juventus. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
