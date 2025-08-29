Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 29 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: oggi Lecce-Milan, Allegri perde Jashari
EDICOLA
Prima pagina Corriere dello Sport: oggi Lecce-Milan, Allegri perde Jashari
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 29 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con i sorteggi di Champions League. Hojlund-Napoli si firma. Vlahovic resta al 99%. Dzeko c'è, Fiorentina arriva Nicolussi. Gasperini brucia, Roma incompleta. Oggi Lecce-Milan, Allegri perde Jashari: fuori almeno due mesi. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA