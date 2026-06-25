Il New York City FC, ambiziosa franchigia della Major League Soccer (MLS) controllata dal colosso emiratino City Group — la holding internazionale proprietaria, tra le altre, del Manchester City — fa sul serio per Christian Pulisic. L'interesse per l'attaccante statunitense del Milan è ormai concreto, delineando uno scenario di calciomercato che potrebbe infiammare le prossime settimane.

Secondo le autorevoli informazioni raccolte dai giornalisti di 'The Athletic', la dirigenza del Milan ha risposto in modo perentorio e a chiare lettere alla franchigia newyorchese: il giocatore non è assolutamente in vendita. Le fonti della testata sotto l'egida del New York Times hanno tuttavia aggiunto un dettaglio cruciale: qualora il club rossonero dovesse ammorbidire la propria intransigente posizione sul numero 11, il New York City FC non sarebbe l'unico club della MLS pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni dell'esterno offensivo.

Il nodo contrattuale e l'offerta shock da 50 milioni di dollari

Attorno alla figura di "Capitan America" si sta muovendo un forte attivismo da parte di diversi club calcistici. Nell'ambiente si respira la sensazione che il calciatore sia aperto a valutare una nuova esperienza professionale, mostrando qualche perplessità sulla permanenza a Milano in vista della stagione 2026-2027. A complicare lo scenario c'è la delicata situazione contrattuale: il vincolo di Pulisic con il club di Via Aldo Rossi scadrà il

Il Milan conserva un'opzione unilaterale per estendere il contratto di un ulteriore anno (fino al 30 giugno 2028) alle medesime cifre attuali, ovvero 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. I dialoghi per un rinnovo strutturale e più oneroso, tuttavia, si sono arenati da tempo. In questo scenario di stallo si inserisce il blitz del New York City FC, pronto a garantire a Pulisic un faraonico contratto quinquennale da 50 milioni di dollari complessivi (10 milioni di dollari a stagione).

La posizione di Gerry Cardinale e il fattore Mondiali

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Le indiscrezioni confermano che Pulisic è fortemente tentato dalla maxi-offerta economica proveniente dal City Group. Ciononostante, la stella statunitense ha scelto di congelare ogni decisione sul proprio futuro agonistico: l'obiettivo primario è rimanere concentrato sulla rassegna dei Mondiali che sta disputando da protagonista in casa con la maglia della propria Nazionale.Sul fronte societario, il proprietario del Milan, sia per ragioni tecniche che per l'enorme ritorno d'immagine del brandnegli Stati Uniti d'America. Il muro del Milan terrà? Maggiori dettagli sulla reale tenuta delle parti emergeranno a partire dalla metà di luglio, quando i riflettori della rassegna iridata si spegneranno.