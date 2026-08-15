Mentre la squadra è a Breslavia per la sfida contro il Manchester United, il capitano francese torna a Carnago prima del previsto dopo il polverone social
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Mentre il Milan di Rúben Amorim si trova a Breslavia, in Polonia, per l'ultima amichevole pre-campionato contro il Manchester United, a Milanello si registra il colpo di scena legato a Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero, al centro di aspre polemiche negli ultimi giorni sia per l'assenza al funerale di Franco Baresi sia per il permesso di ferie prolungato ottenuto insieme ad Adrien Rabiot, ha deciso di anticipare il suo rientro. Il ritorno del numero 16 nel centro sportivo di Carnago, inizialmente fissato per il 16 agosto dopo i Mondiali, avviene così nella giornata odierna, in vista del debutto in Serie A contro il Torino.
Rientro Maignan: la rivelazione di Sky Sport e i dettagli sulle vacanzeLa notizia del ritorno anticipato dell'estremo difensore francese è stata lanciata nella tarda serata di ieri da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport. Maignan ha scelto di presentarsi a Milanello con un giorno di anticipo rispetto alla nuova scadenza delle sue vacanze (inizialmente previste fino al 12 agosto e poi posticipate). L'obiettivo del portiere è rimettersi subito a disposizione del tecnico lusitano per la prima giornata della Serie A 2026-2027.
Il caso social: il post criptico su Instagram e la reazione dei tifosiResta da capire come il popolo milanista accoglierà questo passo in avanti del capitano. Nelle ultime ore, la rottura social era apparsa netta. Maignan aveva infatti svuotato il proprio profilo Instagram, eliminando ogni immagine e persino i riferimenti biografici al Milan. Ieri, però, il portiere è riapparso sulla piattaforma con un post decisamente enigmatico, composto da una serie di scatti e da una didascalia che ha fatto discutere:
«Reset! Ci prendiamo montagne di rischi, ma una volta arrivati in cima, quanto si soffre».
Un messaggio forte che certifica la volontà di ripartire da zero e azzerare i malumori, concentrandosi esclusivamente sul campo e sulla stagione ufficiale che sta per prendere il via.
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