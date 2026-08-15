Mentre il Milan di Rúben Amorim si trova a Breslavia, in Polonia, per l'ultima amichevole pre-campionato contro il Manchester United, a Milanello si registra il colpo di scena legato a Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero, al centro di aspre polemiche negli ultimi giorni sia per l'assenza al funerale di Franco Baresi sia per il permesso di ferie prolungato ottenuto insieme ad Adrien Rabiot, ha deciso di anticipare il suo rientro. Il ritorno del numero 16 nel centro sportivo di Carnago, inizialmente fissato per il 16 agosto dopo i Mondiali, avviene così nella giornata odierna, in vista del debutto in Serie A contro il Torino.

Rientro Maignan: la rivelazione di Sky Sport e i dettagli sulle vacanze

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Il caso social: il post criptico su Instagram e la reazione dei tifosi

«Reset! Ci prendiamo montagne di rischi, ma una volta arrivati in cima, quanto si soffre».

La notizia del ritorno anticipato dell'estremo difensore francese è stata lanciata nella tarda serata di ieri da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport . Maignan ha scelto di presentarsi a Milanello con un giorno di anticipo rispetto alla nuova scadenza delle sue vacanze (inizialmente previste fino al 12 agosto e poi posticipate). L'obiettivo del portiere è rimettersi subito a disposizione del tecnico lusitano per la prima giornata della Serie A 2026-2027.La gestione dei suoi giorni di riposo post-Mondiali aveva sollevato non poche critiche tra la tifoseria, complice il momento delicato vissuto dall'ambiente rossonero dopo la scomparsa di una leggenda come Baresi.Resta da capire come il popolo milanista accoglierà questo passo in avanti del capitano. Nelle ultime ore, la rottura social era apparsa netta. Maignan aveva infatti svuotato il proprio profilo, eliminando ogni immagine e persino i riferimenti biografici al Milan. Ieri, però, il portiere, composto da una serie di scatti e da una didascalia che ha fatto discutere:

Un messaggio forte che certifica la volontà di ripartire da zero e azzerare i malumori, concentrandosi esclusivamente sul campo e sulla stagione ufficiale che sta per prendere il via.