Christopher Nkunku, classe 1997, si appresta a diventare l'ottavo colpo di calciomercato del Milan in quest'estate 2025 dopo Samuele Ricci, Luka Modrić, Pietro Terracciano, Pervis Estupinan, Ardon Jashari, Koni De Winter e Zachary Athekame. L'attaccante francese dovrebbe arrivare dal Chelsea per circa 37 milioni di euro più bonus.
Calciomercato Milan, è il giorno di Nkunku. Visite e firma | LIVE NEWS
Christopher Nkunku sta per diventare l'ottavo colpo di calciomercato del Milan per la stagione 2025-2026: dall'arrivo alla firma, tutto LIVE
L'iter è sempre lo stesso: visite mediche presso la clinica 'La Madonnina', poi idoneità sportiva. Infine, la firma sul contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi. Seguite, dunque, LIVE il primo giorno di Nkunku da giocatore del Milan con la nostra diretta testuale 'minuto per minuto'!
9:10
Christopher Nkunku, ottavo colpo di calciomercato del Milan, è arrivato alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche con i rossoneri
