PIANETAMILAN i nostri video VIDEO – Milan, Nkunku arrivato in sede per firmare il contratto con il club
CALCIOMERCATO MILAN
VIDEO – Milan, Nkunku arrivato in sede per firmare il contratto con il club
00:25
Christopher Nkunku, ottavo colpo di calciomercato del Milan, è appena arrivato a Casa Milan per firmare il contratto con il club
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Chelsea per 37 milioni più bonus, è arrivato pochi minuti fa a Casa Milan. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, ecco il dell'arrivo in sede.