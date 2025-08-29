PIANETAMILAN i nostri video VIDEO – Milan, Nkunku in clinica per le visite mediche | PM News
CALCIOMERCATO MILAN
VIDEO – Milan, Nkunku in clinica per le visite mediche | PM News
00:33
Christopher Nkunku, ottavo colpo di calciomercato del Milan, è arrivato alla clinica 'La Madonnina' per le visite mediche con i rossoneri
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Chelsea per 37 milioni più bonus, è arrivato da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove svolgerà le visite mediche con il club rossonero. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, ecco il momento dell'arrivo di Christopher Nkunku nella struttura medica convenzionata con il Diavolo.