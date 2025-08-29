PIANETAMILAN i nostri video VIDEO – Milan, Nkunku ha ottenuto l’idoneità sportiva | PM News
VIDEO – Milan, Nkunku ha ottenuto l’idoneità sportiva | PM News
00:28
Christopher Nkunku, nuovo acquisto del Milan, ha ottenuto l'idoneità sportiva con i rossoneri presso il Centro Ambrosiano di Milano. Il video
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 ha ottenuto l'idoneità sportiva con i rossoneri presso il 'Centro Ambrosiano' di Milano. Vediamo, dunque, nel video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, l'entrata e l'uscita di Nkunku dal luogo preposto. Ora manca solo l'ufficialità con il comunicato del club.