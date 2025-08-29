Milan, Gimenez: umore precipitato. Il motivo. Col Lecce ultima chiamata?

Per Gimenez, scrive 'Tuttosport', non sarebbe stata un'estate facile, tanto che il Milan, si legge, avrebbe qualche tempo fa detto al suo entourage che sarebbe potuto partire in caso di offerte da almeno 30 milioni di euro. L'arrivo di Nkunku non avrebbe chiuso del tutto il mercato in attacco del Milan. Tare avrebbe offerto Gimenez alla Roma proponendo uno scambio con Dovbyk. Idea che sarebbe stata accettata dai giallorossi, ma stoppata da Gimenez.