Milan, Gimenez: umore precipitato. Il motivo. Col Lecce ultima chiamata?

Per Gimenez, scrive 'Tuttosport', non sarebbe stata un'estate facile: Lecce-Milan potrebbe essere un'ultima chiamata per il messicano
Per Gimenez, scrive 'Tuttosport', non sarebbe stata un'estate facile, tanto che il Milan, si legge, avrebbe qualche tempo fa detto al suo entourage che sarebbe potuto partire in caso di offerte da almeno 30 milioni di euro. L'arrivo di Nkunku non avrebbe chiuso del tutto il mercato in attacco del Milan. Tare avrebbe offerto Gimenez alla Roma proponendo uno scambio con Dovbyk. Idea che sarebbe stata accettata dai giallorossi, ma stoppata da Gimenez.
Lecce-Milan, Gimenez: ultima chiamata?
—
Gimenez, come comunicato da Allegri, è stato lo sfortunato protagonista del contrasto con Jashari, che ha procurato la frattura del perone per lo svizzero. L’umore, già basso del messicano, sarebbe così precipitato, scrive così 'Tuttosport'. Gimenez stasera a Lecce sarà titolare: secondo il quotidiano una sorta di ultima chiamata.