Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Gimenez: umore precipitato. Il motivo. Col Lecce ultima chiamata?

LECCE-MILAN

Milan, Gimenez: umore precipitato. Il motivo. Col Lecce ultima chiamata?

Milan, Gimenez: umore precipitato. Il motivo. Col Lecce ultima chiamata?
Per Gimenez, scrive 'Tuttosport', non sarebbe stata un'estate facile: Lecce-Milan potrebbe essere un'ultima chiamata per il messicano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Per Gimenez, scrive 'Tuttosport', non sarebbe stata un'estate facile, tanto che il Milan, si legge, avrebbe qualche tempo fa detto al suo entourage che sarebbe potuto partire in caso di offerte da almeno 30 milioni di euro. L'arrivo di Nkunku non avrebbe chiuso del tutto il mercato in attacco del Milan. Tare avrebbe offerto Gimenez alla Roma proponendo uno scambio con Dovbyk. Idea che sarebbe stata accettata dai giallorossi, ma stoppata da Gimenez.

Lecce-Milan, Gimenez: ultima chiamata?

—  

Gimenez, come comunicato da Allegri, è stato lo sfortunato protagonista del contrasto con Jashari, che ha procurato la frattura del perone per lo svizzero. L’umore, già basso del messicano, sarebbe così precipitato, scrive così 'Tuttosport'. Gimenez stasera a Lecce sarà titolare: secondo il quotidiano una sorta di ultima chiamata.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ma che gestione è? Milan spolpato e mercato discutibile. Allegri merita di meglio>>>

Se il “Bebote” dovesse segnare, la sua permanenza diventerebbe più certa; ma se dovesse arrivare un’altra prova negativa, allora il Milan potrebbe spingere per una sua cessione, con Dovbyk che potrebbe ancora arrivare in rossonero.

Leggi anche
Milan, Vocalelli: “Nkunku una dimostrazione della società”. I motivi
Milan, Ordine: “Allegri, un altro al suo posto si sarebbe fatto esplodere. Un dato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA