Calciomercato, l’idea di Milan e Roma: scambio Gimenez-Dovbyk?

In dei dialoghi è nata l'idea : "Tra Milan e Roma si è parlato anche di un possibile scambio tra Dovbyk e Santi Gimenez. È un’idea, è una possibilità messa lì sul tavolo. Ad oggi nulla più".

Non c'è ancora nessuna trattativa: "Quindi, insomma, non voglio parlare di trattative, non voglio dire che è un qualcosa che si farà, anche perché Santi Jimenez è molto contento al Milan e vorrebbe restare al Milan. Vedremo se poi dopo questo tipo di situazione potrà evolversi in un modo o nell’altro, però è giusto raccontare e fare cronaca".