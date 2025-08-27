Calciomercato, l’idea di Milan e Roma: scambio Gimenez-Dovbyk?

Pianeta Milan
Calciomercato. Moretto, via YouTube, ha parlato di un'idea nata tra Milan e Roma: il possibile scambio di attaccanti tra Gimenez e Dovbyk
Il Milan è alla ricerca di un attaccante dall'inizio del calciomercato. Al momento, il più vicino a vestire la maglia rossonera sembra Conrad Harder, in forza allo Sporting Club de Portugal. Allo stesso tempo, non è da escludere una cessione di Santiago Gimenez, il quale pare non essere gradito particolarmente né da Massimiliano Allegri né da Igli Tare.

È bene precisare che non esiste ancora nessuna trattativa per la sua vendita, eppure - si sa - gli ultimi giorni di mercato possono sempre riservare grandi sorprese. Una di queste, potrebbe essere stata annunciata - anche se in maniera molto cauta - da Matteo Moretto. Il giornalista sportivo ha riferito che - nel corso di dialoghi tra Milan e Roma per Alex Jimenez - si è ipotizzato un possibile scambio di attaccanti tra lo stesso Santiago Gimenez e Artem Dovbyk. Di seguito, si riportano le parole dell'esperto di calciomercato, tratte da un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Il possibile scambio tra Milan e Roma

In dei dialoghi è nata l'idea: "Tra Milan e Roma si è parlato anche di un possibile scambio tra Dovbyk e Santi Gimenez. È un’idea, è una possibilità messa lì sul tavolo. Ad oggi nulla più".

Non c'è ancora nessuna trattativa: "Quindi, insomma, non voglio parlare di trattative, non voglio dire che è un qualcosa che si farà, anche perché Santi Jimenez è molto contento al Milan e vorrebbe restare al Milan. Vedremo se poi dopo questo tipo di situazione potrà evolversi in un modo o nell’altro, però è giusto raccontare e fare cronaca".

