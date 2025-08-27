Calciomercato Milan, Accomando: 'Harder, accordi da due giorni. Ma ...'

Orazio Accomando, giornalista di 'SportMediaset' esperto del settore, ha fornito gli ultimi ragguagli sulla vicenda in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.
"Il Milan ha trovato da due giorni tutti gli accordi per l'affare Harder. Intesa col giocatore, intesa con lo Sporting, che però non ha ancora dato il via libera al trasferimento", ha esordito Accomando. Che farà, il Milan, nel frattempo? Aspetterà Harder o si guarderà intorno?
Ecco cosa ha riferito ancora Accomando: "I rossoneri continuano a monitorare anche altre situazioni per l'attacco, Dusan Vlahovic su tutte, sicuramente fino a quando non arriverà la firma del danese". Che Massimiliano Allegri possa sperare, ancora, di avere a disposizione il serbo, sua prima scelta da sempre per l'attacco?
