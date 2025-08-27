Calciomercato Milan, Accomando: 'Harder, accordi da due giorni. Ma ...'

Nei giorni scorsi Milan e Sporting Lisbona hanno definito, nei dettagli, il trasferimento di Conrad Harder in rossonero in questa sessione estiva di calciomercato . Un'operazione da 27 milioni di euro bonus inclusi e il 10% di una futura rivendita . All'attaccante danese, classe 2005 , un contratto quinquennale , con scadenza 30 giugno 2030 , da 1,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio .

Calciomercato Milan, Harder 'bloccato' dallo Sporting Lisbona

Harder, però, non si è ancora recato a Milano per visite mediche di rito e firma sul suo nuovo contratto con i rossoneri. Lo Sporting, infatti, ha individuato il suo sostituto in Fōtīs Iōannidīs, classe 2000, greco del Panathinaikos. Il quale sarà impegnato domani sera, nel ritorno dei playoff di Europa League contro i turchi del Samsunspor. Questo può aver frenato dunque anche la trattativa per Harder al Milan.