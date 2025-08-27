Calciomercato Milan, Accomando: 'Harder, accordi da due giorni. Ma ...'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, arriva o no Harder? La spiegazione e una rivelazione

Orazio Accomando, giornalista di 'SportMediaset', ha fornito ragguagli sul trasferimento di Conrad Harder al Milan in questo calciomercato
Nei giorni scorsi Milan e Sporting Lisbona hanno definito, nei dettagli, il trasferimento di Conrad Harder in rossonero in questa sessione estiva di calciomercato. Un'operazione da 27 milioni di euro bonus inclusi e il 10% di una futura rivendita. All'attaccante danese, classe 2005, un contratto quinquennale, con scadenza 30 giugno 2030, da 1,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio.

Calciomercato Milan, Harder 'bloccato' dallo Sporting Lisbona

Harder, però, non si è ancora recato a Milano per visite mediche di rito e firma sul suo nuovo contratto con i rossoneri. Lo Sporting, infatti, ha individuato il suo sostituto in Fōtīs Iōannidīs, classe 2000, greco del Panathinaikos. Il quale sarà impegnato domani sera, nel ritorno dei playoff di Europa League contro i turchi del Samsunspor. Questo può aver frenato dunque anche la trattativa per Harder al Milan.

Orazio Accomando, giornalista di 'SportMediaset' esperto del settore, ha fornito gli ultimi ragguagli sulla vicenda in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Il Milan ha trovato da due giorni tutti gli accordi per l'affare Harder. Intesa col giocatore, intesa con lo Sporting, che però non ha ancora dato il via libera al trasferimento", ha esordito Accomando. Che farà, il Milan, nel frattempo? Aspetterà Harder o si guarderà intorno?

Ecco cosa ha riferito ancora Accomando: "I rossoneri continuano a monitorare anche altre situazioni per l'attacco, Dusan Vlahovic su tutte, sicuramente fino a quando non arriverà la firma del danese". Che Massimiliano Allegri possa sperare, ancora, di avere a disposizione il serbo, sua prima scelta da sempre per l'attacco?

