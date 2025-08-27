Calciomercato Milan, Moretto: “Atalanta pronta a chiudere per Musah”

Atalanta pronta a chiudere : "Gli ultimi aggiornamenti sono che i contatti tra Milan e Atalanta sono costanti, che Musah è vicino all’Atalanta, che l’Atalanta è pronta per chiudere Musah per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Poi, quando avremo le cifre definitive e finali, ve le racconteremo. Però chiaramente l’entrata di Musah significa anche l’uscita eventuale di Marco Brescianini in direzione Napoli. Vedremo se poi questo Tetris si incastrerà".

Gli incastri del calciomercato: "Però ad oggi il Milan sta lavorando su Rabiot, l’Atalanta sta lavorando su Musah ed è vicina a Musah. Musah ha detto sì all’Atalanta, quindi è un’operazione comunque abbastanza avanzata, pronta a chiudersi. E Brescianini è in trattativa, o meglio l’Atalanta è in trattativa con il Napoli per Brescianini. Napoli che è anche in chiusura per Elmas".