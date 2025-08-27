Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Moretto: "Atalanta pronta a chiudere per Musah"

Calciomercato Milan, Moretto: 'Atalanta pronta a chiudere per Musah'
Matteo Moretto ha fatto il punto sulle operazioni in uscita del calciomercato del Milan. Tra queste, ha parlato di Musah all'Atalanta
Redazione PM

Matteo Moretto - esperto di calciomercato - ha fatto il punto sulle operazioni in uscita riguardo al calciomercato del Milan in un video YouTube sul canale di Fabrizio Romano. La trattativa più calda, in questo momento, sembra essere quella per Musah, diretto all'Atalanta. Lo statunitense sarebbe pronto ad accettare la destinazione. Di seguito, si riporta lo stato della trattativa.

Calciomercato Milan, Musah in uscita

Dentro Rabiot, fuori Musah: "Chiaramente l’arrivo di Adrien Rabiot spingerebbe fuori Musah dal Milan. Adrien Rabiot alzerebbe anche a livello numerico il numero di centrocampisti in casa Milan e quindi Musah è sempre di più vicino all’Atalanta".

Atalanta pronta a chiudere: "Gli ultimi aggiornamenti sono che i contatti tra Milan e Atalanta sono costanti, che Musah è vicino all’Atalanta, che l’Atalanta è pronta per chiudere Musah per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Poi, quando avremo le cifre definitive e finali, ve le racconteremo. Però chiaramente l’entrata di Musah significa anche l’uscita eventuale di Marco Brescianini in direzione Napoli. Vedremo se poi questo Tetris si incastrerà".

Gli incastri del calciomercato: "Però ad oggi il Milan sta lavorando su Rabiot, l’Atalanta sta lavorando su Musah ed è vicina a Musah. Musah ha detto sì all’Atalanta, quindi è un’operazione comunque abbastanza avanzata, pronta a chiudersi. E Brescianini è in trattativa, o meglio l’Atalanta è in trattativa con il Napoli per Brescianini. Napoli che è anche in chiusura per Elmas".

