Calciomercato Milan, Moretto: “Su Álex Jiménez anche la Roma”. Poi un retroscena

Calciomercato Milan, Moretto: 'Álex Jiménez, non solo Como'. I dettagli
Álex Jiménez è in uscita dal Milan in questa fase finale del calciomercato estivo: il Como è in pressing sullo spagnolo, ma non è l'unico
In questi giorni si è parlato molto di una possibile partenza di Álex Jiménez dal Milan nelle battute finali del calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, dove finirà Álex Jiménez?

Il duttile laterale spagnolo, classe 2005, durante l'estate ha fatto tre volte ritardo agli allenamenti e, pertanto, l'allenatore Massimiliano Allegri lo ha messo in punizione spedendolo ad allenarsi per una settimana con il Milan Futuro di Massimo Oddo, compagine che in questa stagione militerà in Serie D.

Il giocatore, dunque, per questioni comportamentali, è finito sulla lista dei partenti e, nei giorni scorsi, si è mormorato di un interesse concreto del Como, allenato dal suo connazionale Cesc Fàbregas. I lariani sarebbero pronti a prelevare Álex Jiménez con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Real Madrid ha la 'recompra', ma può restare in Italia

L'operazione si farà? Lo vedremo. Anche perché, va ricordato, il Real Madrid - club in cui il numero 20 rossonero è cresciuto - vanta un diritto di riacquisto del cartellino del giocatore fissato a 9 milioni di euro in questa finestra di calciomercato e a 12 nell'estate 2026.

Intanto, però, Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, in un video pubblicato sul canale ufficiale del collega Fabrizio Romano su 'YouTube', ha spiegato come il Como non sia l'unica squadra in Serie A interessata a mettere le mani su Álex Jiménez.

"Álex Jiménez: il Como è in contatto costante con il Milan e vuole provare a chiudere per un prestito ma non c’è solo il Como. Ci sono anche altre squadre, tra cui la Roma: nelle ultime ore i giallorossi sono tornati a parlare con i rossoneri di Álex Jiménez", ha rivelato a tal proposito Moretto.

Il quale, poi, ha chiosato con un retroscena: "Tra Milan e Roma si è parlato anche di un possibile scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Giménez, un’idea e nulla più. Non si parla di una trattativa anche perché il messicano è molto contento al Milan e vuole restare in rossonero".

