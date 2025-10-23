Tanto spazio per il Milan sia sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, sia nel corso delle ore. È giorno di vigilia, infatti, per Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 e dunque di carne al fuoco rossonero ce n'è davvero tanta. Il Diavolo, primo in classifica dopo il successo di domenica scorsa contro la Fiorentina, avrà una grande chance per allungare in graduatoria visto lo scontro diretto tra Napoli e Inter e l'impegno della Roma in trasferta contro il Sassuolo. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA