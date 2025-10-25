"I primi dieci minuti del secondo tempo sono stati come il primo quarto d’ora contro la Fiorentina, uguali. Bisogna migliorarli". Queste le parole chiare di Allegri nel post partita di Milan-Pisa 2-2. L'allenatore rossonero continua con il suo commento a 'DAZN': "Poi dopo l’1-0 bisognava cercare di fare il 2-0 con più cattiveria, sembrava tutto troppo facile e intanto cominciavamo ad allungarci. Già nel primo tempo eravamo molto lunghi tra punte e difensori".
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato dopo il pareggio di San Siro contro il Pisa. Ecco l'analisi del tecnico rossonero
Milan-Pisa, l'analisi nel post partita di Allegri
Allegri parla anche del tentativo di trovare il 3-2 finale: "Poi una volta che fai il pareggio hai 5 minuti che sono tanti e, indipendentemente dall’occasione di Alexis Saelemaekers, non puoi prendere un contropiede con Strahinja Pavlović corpo a corpo che va a salvare. Una volta fatto il 2-2 lo devi garantire, poi se fai il 3-2 bene ma in quei momenti lì non puoi più rischiare. Invece noi stasera su queste robe siamo stati meno bravi. Lo prendiamo come stimolo per migliorare queste situazioni". PROSSIMA SCHEDA
