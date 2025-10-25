"I primi dieci minuti del secondo tempo sono stati come il primo quarto d’ora contro la Fiorentina, uguali. Bisogna migliorarli ". Queste le parole chiare di Allegri nel post partita di Milan-Pisa 2-2 . L'allenatore rossonero continua con il suo commento a 'DAZN': "Poi dopo l’ 1-0 bisognava cercare di fare il 2-0 con più cattiveria , sembrava tutto troppo facile e intanto cominciavamo ad allungarci. Già nel primo tempo eravamo molto lunghi tra punte e difensori".

Allegri parla anche del tentativo di trovare il 3-2 finale: "Poi una volta che fai il pareggio hai 5 minuti che sono tanti e, indipendentemente dall'occasione di Alexis Saelemaekers, non puoi prendere un contropiede con Strahinja Pavlović corpo a corpo che va a salvare. Una volta fatto il 2-2 lo devi garantire, poi se fai il 3-2 bene ma in quei momenti lì non puoi più rischiare. Invece noi stasera su queste robe siamo stati meno bravi. Lo prendiamo come stimolo per migliorare queste situazioni".