“Siamo contenti di aver almeno preso il pareggio, sappiamo che in alcune cose abbiamo sbagliato e dovremo lavorarci. Dopo il vantaggio, dovevamo chiudere la partita ed invece eravamo troppo lunghi e c’erano troppi buchi in mezzo al campo. Loro giocavano molto questa palla lunga e noi non siamo rimasti compatti. Negli ultimi cinque minuti potevamo anche vincerla, ma non bisogna mai perdere la testa perchè stavamo prendendo un contropiede con Nzola su cui è stato molto bravo Pavlovic e rischiavamo di perdere la partita“.