Allegri ha poi proseguito dicendo: : “Difficoltà con le neopromosse? E’ una questione di crescere e capire i momenti della partita. Il Pisa ha fatto una buona partita e ha sfruttato le nostre pecche, noi dovevamo essere più lucidi in area. Ci serve la serenità del forte, che ti permette di chiudere la partita senza concedere niente. Alla lunga, questo punto sarà pesante per i nostri obiettivi. Fallo su Gabbia sul gol? Indipendentemente dal fallo, ci siamo fatti trovare impreparati su un lancio lungo“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA