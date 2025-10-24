PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Pisa, Allegri: “Dopo il vantaggio dovevamo chiudere la partita. Abbiamo sbagliato”

MILAN-PISA

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Sky Sport 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Siamo contenti di aver almeno preso il pareggio, sappiamo che in alcune cose abbiamo sbagliato e dovremo lavorarci. Dopo il vantaggio, dovevamo chiudere la partita ed invece eravamo troppo lunghi e c’erano troppi buchi in mezzo al campo. Loro giocavano molto questa palla lunga e noi non siamo rimasti compatti. Negli ultimi cinque minuti potevamo anche vincerla, ma non bisogna mai perdere la testa perchè stavamo prendendo un contropiede con Nzola su cui è stato molto bravo Pavlovic e rischiavamo di perdere la partita“.

Allegri ha poi proseguito dicendo: : “Difficoltà con le neopromosse? E’ una questione di crescere e capire i momenti della partita. Il Pisa ha fatto una buona partita e ha sfruttato le nostre pecche, noi dovevamo essere più lucidi in area. Ci serve la serenità del forte, che ti permette di chiudere la partita senza concedere niente. Alla lunga, questo punto sarà pesante per i nostri obiettivi. Fallo su Gabbia sul gol? Indipendentemente dal fallo, ci siamo fatti trovare impreparati su un lancio lungo“.

