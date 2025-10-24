Pianeta Milan
MILAN-PISA

Milan, Athekame al 90′ dopo il pari contro il Pisa: “Vi dico cosa ho pensato sul gol”

Zachary Athekame, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Pisa 2-2, così Athekame nel post-partita di 'San Siro' 

—  

Su cosa ha pensato quando ha segnato: “Niente, ho solo tirato e ho segnato”.

Sulle emozioni provate per il primo gol a 'San Siro': “Ero felice, ma non così felice perché non abbiamo vinto”.

