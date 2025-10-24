Zachary Athekame, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Athekame al 90′ dopo il pari contro il Pisa: “Vi dico cosa ho pensato sul gol”
MILAN-PISA
Milan, Athekame al 90′ dopo il pari contro il Pisa: “Vi dico cosa ho pensato sul gol”
Zachary Athekame, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Milan-Pisa 2-2, così Athekame nel post-partita di 'San Siro'—
Su cosa ha pensato quando ha segnato: “Niente, ho solo tirato e ho segnato”.
Sulle emozioni provate per il primo gol a 'San Siro': “Ero felice, ma non così felice perché non abbiamo vinto”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA