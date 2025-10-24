Zachary Athekame , difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Pisa , partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Pisa 2-2, così Athekame nel post-partita di 'San Siro'

Su cosa ha pensato quando ha segnato: “Niente, ho solo tirato e ho segnato”.