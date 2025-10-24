Pianeta Milan
MILAN-PISA

Modric al 90′ di Milan-Pisa: "Dovevamo ammazzare la partita nel primo tempo"

Modric al 90' di Milan-Pisa: 'Dovevamo ammazzare la partita nel primo tempo'
Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Luka Modric, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Pisa 2-2, così Modric nel post-partita di 'San Siro'

Sulla partita: “Dovevamo ammazzare la partita nel primo tempo. Abbiamo giocato bene ma abbiamo segnato solo un gol. Abbiamo cominciato il secondo tempo in modo molle, poi c’è stato il rigore sfortunato ed il gol. Ma questo è il calcio, per questo è bello: anche se sei più forte e meriti di vincere può succedere di tutto. Siamo tristi e arrabbiati per aver perso due punti preziosi”.

Sui continui scambi di posizione con Samuele Ricci: “Loro giocavano uomo su uomo e ci scambiavamo per creare più spazio e confonderli. Per la maggior parte della partita ci siamo riusciti ma dobbiamo vincere queste partite in casa. Ma andiamo avanti”.

