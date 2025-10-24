Milan-Pisa 2-2, così Modric nel post-partita di 'San Siro'

Sulla partita: “Dovevamo ammazzare la partita nel primo tempo. Abbiamo giocato bene ma abbiamo segnato solo un gol. Abbiamo cominciato il secondo tempo in modo molle, poi c’è stato il rigore sfortunato ed il gol. Ma questo è il calcio, per questo è bello: anche se sei più forte e meriti di vincere può succedere di tutto. Siamo tristi e arrabbiati per aver perso due punti preziosi”.