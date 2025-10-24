Se si aspettava una marcatura così stretta: "È giusto, mi devo adattare. Dobbiamo in generale giocare meglio: abbiamo fatto cose buone, creato molte occasioni ma non abbiamo segnato. Ma per il resto mi devo adattare"
MILAN-PISA
Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sul match: "Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a difendere e a renderci la vita difficile. È solo colpa nostra se non abbiamo vinto: non abbiamo fatto abbastanza per vincere la gara. Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite in casa, con tutto il rispetto per il Pisa, devi vincerle"
Se si aspettava una marcatura così stretta: "È giusto, mi devo adattare. Dobbiamo in generale giocare meglio: abbiamo fatto cose buone, creato molte occasioni ma non abbiamo segnato. Ma per il resto mi devo adattare"
