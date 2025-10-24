Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Pisa, Modric: “Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite devi vincerle”

MILAN-PISA

Milan-Pisa, Modric: “Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite devi vincerle”

Milan-Pisa, Modric: “Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite devi vincerle” - immagine 1
Luka Modric , giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul match:  "Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a difendere e a renderci la vita difficile. È solo colpa nostra se non abbiamo vinto: non abbiamo fatto abbastanza per vincere la gara. Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite in casa, con tutto il rispetto per il Pisa, devi vincerle"

LEGGI ANCHE

Se si aspettava una marcatura così stretta: "È giusto, mi devo adattare. Dobbiamo in generale giocare meglio: abbiamo fatto cose buone, creato molte occasioni ma non abbiamo segnato. Ma per il resto mi devo adattare"

LEGGI ANCHE:Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Milan-Pisa, premiati nel prepartita Allegri e Pulisic. Ecco perché
Risultati Serie A, Milan-Pisa 2-2: tabellino e marcatori | News

© RIPRODUZIONE RISERVATA