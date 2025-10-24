Pagelle Milan-Pisa 2-2: Athekame salva tutto, Ricci e De Winter male

PAGELLE MILAN-PISA - Sembrava tutto in scioltezza e, per evitare grossi rischi e complicazioni, il Milan segna subito. Ancora una volta con chi? Con quello che non sa tirare... Rafa Leao piazza un gran tiro all'angolino dal limite dell'area di rigore. Dopodiché parte un primo tempo in assoluto controllo. I rossoneri non subiscono neanche un tiro in porta e potrebbero anche segnare di più. Giro palla, tutto in serenità. Il secondo tempo, però, inizia tutto al contrario. Rigore clamorosamente assegnato al Pisa per fallo di mano discutibile e pareggio. Poi il Milan si spegna e non segna più. Anzi, prende il secondo. Anche qui con qualche discussione arbitrale. Il complotto... Per fortuna alla fine Athekame almeno pareggia.