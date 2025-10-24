Milan-Pisa, premi per Pulisic e Allegri. Ecco il motivo

Milan-Pisa, premiati Allegri e Pulisic

Nelle tre partite prese in considerazione, “Capitan America” è stato decisivo a suon di gol e assist, mettendo a referto tre reti e due assistenze in poco meno i 150 minuti in campo. Questa una parte delle dichiarazioni dell’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo: "Tre gol e due assist in 147 minuti sono la firma di Christian Pulisic sul fantastico mese di settembre del Milan". Per questo inizio di stagione bisogna ringraziare Massimiliano Allegri che è riuscito a cucire addosso al trequartista americano un ruolo perfetto per le sue caratteristiche. Nel 3-5-2 pensato dal tecnico livornese, Pulisic è libero di svariare e di mostrare le sue migliori qualità. Non solo l’americano, ma tutto il Milan ha avuto un grande inizio di campionato.