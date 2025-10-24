Milan-Pisa, premi per Pulisic e Allegri. Ecco il motivo

Pianeta Milan
Prima di Milan-Pisa, Massimiliano Allegri e Christian Pulisic sono stati premiati per il mese di settembre dalla Lega Serie A.
Venerdì sera, prima della partita Milan-Pisa sono stati consegnati rispettivamente il premio di ‘Philadelphia Coach Of The Month’ al tecnico rossonero Massimiliano Allegri e quello di ‘EA SPORTS FC Player Of The Month’ a Christian Pulisic per quanto riguarda il mese di settembre.

Nelle tre partite prese in considerazione, “Capitan America” è stato decisivo a suon di gol e assist, mettendo a referto tre reti e due assistenze in poco meno i 150 minuti in campo. Questa una parte delle dichiarazioni dell’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo: "Tre gol e due assist in 147 minuti sono la firma di Christian Pulisic sul fantastico mese di settembre del Milan". Per questo inizio di stagione bisogna ringraziare Massimiliano Allegri che è riuscito a cucire addosso al trequartista americano un ruolo perfetto per le sue caratteristiche. Nel 3-5-2 pensato dal tecnico livornese, Pulisic è libero di svariare e di mostrare le sue migliori qualità. Non solo l’americano, ma tutto il Milan ha avuto un grande inizio di campionato.

Le parole di De Siervo sul tecnico rossonero: "Nell’ottimo inizio di stagione del Milan è chiarissima la mano di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha saputo cambiare da subito pelle ai rossoneri, cucendo con maestria un vestito su misura per gli interpreti che scendono in campo, valorizzando le qualità dei singoli calciatori e trasmettendo in poco tempo mentalità vincente, spirito di sacrificio e determinazione, caratteristiche fondamentali per raggiungere grandi traguardi".

