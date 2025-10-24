Milan-Pisa 2-2 (90′): due punti persi o uno guadagnato? | Serie A News

Il Diavolo reagisce e al 50', con una bella incursione di Davide Bartesaghi, va vicino al gol: affondo, a sinistra, del giovane laterale rossonero e cross in area per Santiago Giménez. Il quale, però, arriva sì alla deviazione verso la porta difesa da Adrian Šemper, ma concludendo di molto fuori. I rossoneri, però, non sembrano essere scesi in campo nel secondo tempo con la concentrazione della prima frazione di gioco e lasciano forse troppo il pallino del gioco in mano alla squadra di Gilardino.

Al 57', sul tiro di Cuadrado da fuori area, fallo di mano di Koni De Winter e per l'arbitro Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine è calcio di rigore per il Pisa. Cuadrado si presenta dal dischetto, spiazza Maignan e regala il pari ai nerazzurri. Il Milan reagisce subito: va al tiro Alexis Saelemaekers, poi, al 64', sulla bella combinazione tra Youssouf Fofana e Rafael Leão, il portoghese centra la traversa con una botta potente.

Finale pazzesco a 'San Siro': sorpasso e pari nel recupero — Milan ad un passo dal nuovo vantaggio al 70'. Sul calcio d'angolo battuto da Saelemaekers, colpo di testa di Matteo Gabbia e bella parata di Šemper. Il pallone, poi, torna sul piede di Saelemaekers che, da fuori area, si coordina e tira. Šemper vola sotto l'incrocio dei pali e salva il risultato per la sua squadra. Gilardino, al 71', fa altri due cambi: fuori Tramoni e Meister; dentro al loro posto İsak Vural e Stefano Moreo.

Leão, al 75', prova a servire Giménez in profondità. Idea buona, l'esecuzione meno. Il Milan, decisamente sotto ritmo rispetto al primo tempo, fa due cambi al 76': fuori Bartesaghi e Giménez; dentro, al loro posto, Zachary Athekame e Christopher Nkunku. Proprio Leão, al 78', lancia Nkunku verso la porta: l'attaccante francese va al tiro, ma si chiudere dai difensori ospiti ed è anche sfortunato. Il pallone gli carambola addosso e termina sul fondo.

Con un lampo, all'86', il Pisa ribalta la situazione. Lancio in profondità di Ebenezer Akinsanmiro, con l'attaccante ospite M'Bala Nzola che scatta sul filo del fuorigioco e, tutto solo davanti a Maignan, lo batte per il vantaggio del Pisa. Dopo un lungo check al VAR, gol confermato. Milan sotto shock. Leão, al 90', si gira e tira: pallone tra le braccia di Šemper. L'arbitro Zufferli concede 6' di recupero, e, al 93', sul calcio d'angolo battuto da Modrić, il Milan pareggia.

Tiro dalla distanza di Athekame, che aveva tenuto in gioco Nzola qualche minuto prima e palla in rete! Al 98', Saelemaekers spreca una clamorosa occasione per la vittoria. Milan-Pisa 2-2 al 90': con una brutta seconda frazione di gioco il Milan ha vanificato tutto. E meno male che è arrivato almeno il pareggio nel recupero ...