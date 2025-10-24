Milan-Pisa 1-1: pareggio di Cuadrado su calcio di rigore | Serie A News

Il Milan di Massimiliano Allegri incassa il pareggio contro il Pisa di Alberto Gilardino nella partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano .

Al 57', sul tiro di Juan Cuadrado da fuori area, fallo di mano di Koni De Winter e per l'arbitro Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine è calcio di rigore per il Pisa. Cuadrado si presenta dal dischetto, spiazza Mike Maignan e regala il pari ai nerazzurri. Milan-Pisa 1-1 ....