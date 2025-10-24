partite
Serie A, Milan-Pisa 1-0: la sblocca subito Leao! | LIVE News
GOOOL DEL MILAN!
Leao prende la palla passata da Ricci e, da fuori area, manda il pallone in rete
Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Pisa!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Tomori, Athekame, Sala, Nkunku. Allenatore: Allegri.
PISA (3-4-1-2): Šemper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti; Tramoni; Nzola, Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Denoon, Angori, Cuadrado, Højholt, Léris, Marin, Piccinini, Vural, Buffon, Lorran, Moreo. Allenatore: Gilardino.
+++ MILAN-PISA, LE NOTIZIE LIVE +++
Le formazioni ufficiali di Milan-Pisa, 8° turno della Serie A 2025-2026: le scelte dei due tecnici Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a San Siro. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Pisa! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
Le top news di giornata inerenti anche a Milan-Pisa
Milan-Pisa, Allegri punta su Gimenez e Leao in attacco, ma il vero fattore potrebbe essere Nkunku dalla panchina. Ecco la nostra analisi
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Milan e Pisa, in programma alle ore 20:45 di venerdì 24 ottobre 2025
Milan-Pisa, Estupinan ancora fuori per infortunio. Il Diavolo non vuole rischiare nulla. Ecco la speranza per il possibile rientro
Milan-Pisa, De Winter corre per una maglia da titolare questa sera a San Siro. Occasione d'oro per il difensore belga del Diavolo
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', anche contro il Pisa, il Milan è pronto a un altro sold-out dello stadio San Siro. Ecco i numeri
Milan-Pisa, probabili formazioni: Allegri potrebbe preparare due cambi rispetto a Milan-Fiorentina. Altro ko in attacco per Max
L'ex terzino rossonero Serginho ha parlato in un'intervista del Milan e non solo: ecco le sue parole su Leao, Modric e Allegri
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' a Milano, Milan-Pisa, ottava giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
