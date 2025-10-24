partite

Serie A, Milan-Pisa 1-0: la sblocca subito Leao! | LIVE News

Serie A, Milan-Pisa: la partita di 'San Siro' in diretta | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è Milan-Pisa, ottava giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

 

24/10/2025 - 20:45
MILAN
1-0
PISA
7'
goal

GOOOL DEL MILAN! 

Leao prende la palla passata da Ricci e, da fuori area, manda il pallone in rete

1'
inzio-match

Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Pisa!

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Tomori, Athekame, Sala, Nkunku. Allenatore: Allegri.

 

PISA (3-4-1-2): Šemper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti; Tramoni; Nzola, Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Denoon, Angori, Cuadrado, Højholt, Léris, Marin, Piccinini, Vural, Buffon, Lorran, Moreo. Allenatore: Gilardino.

+++ MILAN-PISA, LE NOTIZIE LIVE +++

MILAN-PISA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: UN CAMBIO IN DIFESA E ATTACCO PESANTE PER ALLEGRI

Le formazioni ufficiali di Milan-Pisa, 8° turno della Serie A 2025-2026: le scelte dei due tecnici Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino

VIDEO, MILAN-PISA: PULLMAN ROSSONERO ARRIVATO A 'SAN SIRO' | PM NEWS

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a San Siro. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Pisa! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo

MILAN-PISA, LE ULTIME 

Le top news di giornata inerenti anche a Milan-Pisa

MILAN-PISA, CHIAVE NKUNU? 

Milan-Pisa, Allegri punta su Gimenez e Leao in attacco, ma il vero fattore potrebbe essere Nkunku dalla panchina. Ecco la nostra analisi

MILAN-PISA, TUTTE LE INFORMAZIONI

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Milan e Pisa, in programma alle ore 20:45 di venerdì 24 ottobre 2025

MILAN-PISA NIENTE ESTUPINAN

Milan-Pisa, Estupinan ancora fuori per infortunio. Il Diavolo non vuole rischiare nulla. Ecco la speranza per il possibile rientro

MILAN-PISA, OCCASIONE DE WINTER 

Milan-Pisa, De Winter corre per una maglia da titolare questa sera a San Siro. Occasione d'oro per il difensore belga del Diavolo

MILAN-PISA, SAN SIRO PIENO 

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', anche contro il Pisa, il Milan è pronto a un altro sold-out dello stadio San Siro. Ecco i numeri

MILAN-PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI 

Milan-Pisa, probabili formazioni: Allegri potrebbe preparare due cambi rispetto a Milan-Fiorentina. Altro ko in attacco per Max

MILAN-PISA, IL PARERE DI SERGINHO

L'ex terzino rossonero Serginho ha parlato in un'intervista del Milan e non solo: ecco le sue parole su Leao, Modric e Allegri

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' a Milano, Milan-Pisa, ottava giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA