Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Milan-Pisa. Finora Zufferli ha incontrato il Milan soltanto in un'occasione nella sua carriera: il 27 settembre 2024, a 'San Siro', Milan-Lecce finì 3-0 con le reti di Álvaro Morata, Theo Hernández e Christian Pulisic. Primo incrocio di sempre, invece, di Zufferli con i nerazzurri toscani.