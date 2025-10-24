PISA (3-4-1-2): Šemper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti; Tramoni; Nzola, Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Denoon, Angori, Cuadrado, Højholt, Léris, Marin, Piccinini, Vural, Buffon, Lorran, Moreo. Allenatore: Gilardino.
Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Milan-Pisa. Finora Zufferli ha incontrato il Milan soltanto in un'occasione nella sua carriera: il 27 settembre 2024, a 'San Siro', Milan-Lecce finì 3-0 con le reti di Álvaro Morata, Theo Hernández e Christian Pulisic. Primo incrocio di sempre, invece, di Zufferli con i nerazzurri toscani.
