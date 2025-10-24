Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Milan-Pisa, le formazioni ufficiali: un cambio in difesa e attacco pesante per Allegri

FORMAZIONI

Milan-Pisa, le formazioni ufficiali: un cambio in difesa e attacco pesante per Allegri

Milan-Pisa, le formazioni ufficiali: un cambio in difesa e attacco pesante per Allegri
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino
Daniele Triolo Redattore 

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino.

Milan-Pisa, le formazioni ufficiali della partita di San Siro

—  

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Tomori, Athekame, Sala, Nkunku. Allenatore: Allegri.

LEGGI ANCHE

PISA (3-4-1-2): Šemper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti; Tramoni; Nzola, Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Denoon, Angori, Cuadrado, Højholt, Léris, Marin, Piccinini, Vural, Buffon, Lorran, Moreo. Allenatore: Gilardino.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Pisa in diretta tv o streaming >>>

Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Milan-Pisa. Finora Zufferli ha incontrato il Milan soltanto in un'occasione nella sua carriera: il 27 settembre 2024, a 'San Siro', Milan-Lecce finì 3-0 con le reti di Álvaro Morata, Theo Hernández e Christian Pulisic. Primo incrocio di sempre, invece, di Zufferli con i nerazzurri toscani.

Leggi anche
Formazioni ufficiali Milan-Fiorentina: in campo un undici inedito. Ma c’è Leao
Milan Futuro-Caldiero Terme, ecco le scelte di Oddo: C’è Torriani, out Eletu!

© RIPRODUZIONE RISERVATA