Dove vedere Milan-Pisa in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

MILAN-PISA

Dove vedere Milan-Pisa in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Alle ore 20:45 c'è Milan-Pisa allo stadio San Siro. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

—  

Milan-Pisa, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'San Siro' in Meazza a Milano, valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri si trova al momento in testa alla classifica con 16 punti conquistati. Discorso totalmente opposto per il Pisa di Alberto Gilardino. I toscani sono ultimi in Serie A con tre punti conquistati nelle prime 7 giornate di campionato.

Milan-Pisa, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Pisa è una partita che sarà trasmessa in diretta co-esclusiva su 'DAZN' e 'Sky'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Udinese-Milan sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport 4K (canale 251).

Ecco dove seguire invece Milan-Pisa su internet in streaming

Milan-Pisa, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

Partita visibile in streaming anche su 'NOW' e 'Sky Go'.

