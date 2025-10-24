Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri di Massimiliano Allegri. La dirigenza e la squadra hanno lavorato molto per cambiare le sorti del club dopo l'ottavo posto in Serie A nella scorsa stagione. L'obiettivo del Milan è quello di tornare a giocare la Champions League dal prossimo anno. Poi se il club riuscirà a giocarsi qualcosa di importante sarà ovviamente meglio. Proprio per centrare gli obiettivi stagionali, il Milan potrebbe muoversi anche durante il mercato invernale alla ricerca di colpi mirati per completare la rosa. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, gioca poco con la sua squadra: si apre uno scenario per un ritorno clamoroso?
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, gioca poco con la sua squadra: si apre uno scenario per un ritorno clamoroso?
Calciomercato Milan, in casa rossonera ci potrebbe essere un clamoroso ritorno? Il club potrebbe puntare a un'occasione di mercato. Ecco per chi
© RIPRODUZIONE RISERVATA