Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri di Massimiliano Allegri. La dirigenza e la squadra hanno lavorato molto per cambiare le sorti del club dopo l'ottavo posto in Serie A nella scorsa stagione. L'obiettivo del Milan è quello di tornare a giocare la Champions League dal prossimo anno. Poi se il club riuscirà a giocarsi qualcosa di importante sarà ovviamente meglio. Proprio per centrare gli obiettivi stagionali, il Milan potrebbe muoversi anche durante il mercato invernale alla ricerca di colpi mirati per completare la rosa.