Milan, Serginho: 'Leao? I mezzi li ha. Modric fa la differenza'

Milan-Pisa: per Allegri è la partita delle emozioni. Il sindaco di Livorno: “Max primo orgoglio della città”
Serginho parla così si Modric: "In mezzo al campo ha portato più esperienza e più equilibrio e ha risolto un grosso problema che la squadra aveva. Un campione come lui fa la differenza nonostante l’età perché vuole sempre il pallone, dà sicurezza a chi ha intorno e si sacrifica per i compagni dando l’esempio. Modric ha una grande qualità, tiene la palla tra i piedi come quelli della vecchia generazione e non la perde mai. Ha il passaggio filtrante e verticalizzazione come i grandi: è uno dei pochi rimasti in circolazione... Lui con Pirlo, Seedorf e Rui Costa sarebbe stato uno spettacolo".
E infine il parere su Allegri che non si sbilancia sul possibile scudetto: "Ha ragione perché è troppo presto per sbilanciarsi. Il campionato è ancora lungo: la Juventus, pur non al top, è forte, l’Inter sta tornando e il Napoli che ultimamente non vola, non va sottovalutato. Tra qualche mese capire meglio. L’importante è che il Milan continui a fare risultati senza pensare troppo al futuro. A marzo vedremo come sarà la classifica e chissà...".
