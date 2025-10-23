Domani sera il Milan di Massimiliano Allegri aprirà le danze dell'ottava giornata di Serie A contro il Pisa di Gilardino, ex giocatore rossonero, che sarà in trasferta a San Siro. Per i rossoneri si presenta una grandissima occasione: contro il Pisa potranno andare momentaneamente a +4 in classifica in solitaria, allungando di conseguenza la distanza che lo big inseguitrici. A parlare della lotta scudetto è stato Ivan Zazzaroni ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà'. Il direttore del Corriere dello Sport si è voluto soffermare in modo particolare sul Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Allegri e il suo Milan possono vincere lo scudetto? "Per me ancora no. Sta over-performando ora. Lui è bravissimo, parla di obiettivo Champions. Dovrebbero svenire Napoli e Inter per vincere. Ci sono poi altre che lottano per quei posti, per me sarà lotta fino alla fine. Può allungare questo weekend ma non credo che possa vincere il titolo".