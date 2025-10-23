Massimiliano Allegri è il grande artefice di questo Milan | AC Milan News (Foto Getty Images)

Dopo la vittoria contro la Fiorentina di Stefano Pioli che ha garantito al Milan di Allegri il primo posto in classifica, i rossoneri ospiteranno domani a San Siro il Pisa di Alberto Gilardino, in piena zona retrocessione con soli 3 punti conquistati.

Con moltissimi infortuni, Allegri dovrà cercare di fare le scelte migliori per conquistare 3 punti importantissimi: il Milan, infatti, domani ha l'occasione di portarsi momentaneamente a +4 dalle sue inseguitrici. Con Loftus-Cheek non ancora recuperato e che, di conseguenza, non sarà disponibile per la partita di domani, vediamo assieme le probabili formazioni alla vigilia del match. PROSSIMA SCHEDA>>>