Dopo la vittoria contro la Fiorentina di Stefano Pioli che ha garantito al Milan di Allegri il primo posto in classifica, i rossoneri ospiteranno domani a San Siro il Pisa di Alberto Gilardino, in piena zona retrocessione con soli 3 punti conquistati.
Milan-Pisa, probabili formazioni: novità in difesa! Allegri inserisce…
Milan-Pisa, le probabili formazioni di Allegri e Gilardino alla vigilia del match valido per l'8 giornata di Serie A
Con moltissimi infortuni, Allegri dovrà cercare di fare le scelte migliori per conquistare 3 punti importantissimi: il Milan, infatti, domani ha l'occasione di portarsi momentaneamente a +4 dalle sue inseguitrici. Con Loftus-Cheek non ancora recuperato e che, di conseguenza, non sarà disponibile per la partita di domani, vediamo assieme le probabili formazioni alla vigilia del match. PROSSIMA SCHEDA>>>
