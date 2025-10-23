L’Inter e il Napoli sono molto più forti del Milan però abbiamo visto negli ultimi anni tanti campionati vinti non dalla squadra più forte. Quindi il Milan con un allenatore quadrato, bravo, che riesce a ottenere il massimo dalla squadra che ha a disposizione, perchè la prima cosa che ha fatto è stata sistemare la difesa. Ha visto che giocare con due centrali faceva fatica e allora è passato a tre centrali. A Modric che giocando una volta a settimana dopo che per una vita ha giocato 3 partite a settimana, può giocare fino a 50 anni visto il livello del nostro campionato. Il Milan primo in classifica con l’assenza dei gol del centravanti, è un Milan che può stare li ed aspettare che sbagliano le prime due”.