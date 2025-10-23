Pianeta Milan
Galli elogia Gabbia: “Gesto da leader. Va dato merito a questo ragazzo”

Filippo Galli, storico ex difensore rossonero, intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, ha speso alcune parole su Matteo Gabbia
Filippo Galli, storico ex difensore rossonero, intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, ha speso alcune parole su Matteo Gabbia e sul gesto fatto in Milan-Fiorentina nei confronti di Rafael Leao. Il portoghese infatti, dopo il gol del 2-1 si stava per togliere la maglia ma, il difensore italiano lo ha prontamente bloccato, evitandogli così il cartellino giallo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Galli su Gabbia

"E' un gesto da leader, da capitano, da giocatore concentrato su quello che sta succedendo. Gabbia è una persona così, è un ragazzo che è stato sempre molto attento. Ha un carattere forte, ha sempre espresso con fermezza il suo pensiero.

Va dato merito a questo ragazzo che si è costruito da sè con l'impegno e la determinazione. Il talento è anche il saper lavorare ogni giorno per migliorare negli allenamenti e ovviamente nelle partite. Dobbiamo dargli atto di questa continua crescita e di questa professionalità che non è da tutti. Spesso viene data per scontata, ma posso immaginare le difficoltà che ha dovuto attraversare per arrivare fino a questo punto. Sicuramente non ha avuto a volte la giusta fiducia"

