Va dato merito a questo ragazzo che si è costruito da sè con l'impegno e la determinazione. Il talento è anche il saper lavorare ogni giorno per migliorare negli allenamenti e ovviamente nelle partite. Dobbiamo dargli atto di questa continua crescita e di questa professionalità che non è da tutti. Spesso viene data per scontata, ma posso immaginare le difficoltà che ha dovuto attraversare per arrivare fino a questo punto. Sicuramente non ha avuto a volte la giusta fiducia"