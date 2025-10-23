Impallomeni: 'Serie A di una mediocrità che fa spavento. Il Milan ...'

Sulla lotta scudetto: "Ad oggi tra le prime cinque la più forte è l'Inter ma si capisce poco, è tutto in divenire. È di una mediocrità questo campionato che fa spavento. È un primato meritato comunque quello del Milan, ma l'Inter potenzialmente è la più forte. Ha vinto a Roma soffrendo, come fanno le grandi. Si è vista una squadra di rango però". Sul livello del calcio italiano aggiunge: "Critichiamo la Juve che non vince da un mese ma è a 4 punti dalla vetta. È incredibile, è un campionato che assomiglia alla Serie B. Vedo omologazione tattica, non si vedono più idee".