Impallomeni: 'Serie A di una mediocrità che fa spavento. Il Milan ...'
Stefano Impallomeni non risparmia la Serie A. Secondo lui il livello è cosi mediocre da "far spavento". Il primato del Milan è meritato, ma sulla lotta scudetto non inserisce la squadra di Allegri come favorita. Ecco che cosa ha detto
Il Milan di Massimiliano Allegri batte la Fiorentina 2-1 nell’ultimo turno di Serie A e conquista con merito la vetta della classifica. Una vittoria che conferma il buon momento dei rossoneri, finalmente tornati a mostrare solidità, equilibrio e una chiara identità di gioco dopo stagioni complicate. La mano del tecnico toscano si vede: squadra compatta, organizzata, capace di soffrire e colpire nei momenti giusti. L’ambiente è di nuovo sereno e il pubblico di San Siro sente che qualcosa sta cambiando in meglio.

Venerdì sera, però, arriva un nuovo banco di prova: il Pisa di Alberto Gilardino, ex attaccante rossonero, in cerca di preziosi punti salvezza. Una sfida che nasconde sempre insidie e motivazioni forti. Di questo e molto altro ha parlato Stefano Impallomeni, analizzando il momento del Milan, la Serie A e le prospettive in vista del prossimo impegno. Di seguito, un estratto delle sue parole.

Sulla lotta scudetto: "Ad oggi tra le prime cinque la più forte è l'Inter ma si capisce poco, è tutto in divenire. È di una mediocrità questo campionato che fa spavento. È un primato meritato comunque quello del Milan, ma l'Inter potenzialmente è la più forte. Ha vinto a Roma soffrendo, come fanno le grandi. Si è vista una squadra di rango però". Sul livello del calcio italiano aggiunge: "Critichiamo la Juve che non vince da un mese ma è a 4 punti dalla vetta. È incredibile, è un campionato che assomiglia alla Serie B. Vedo omologazione tattica, non si vedono più idee".

