Continua la sua riflessione sottolineando la sua contrarietà alla scelta: "Per me non ha senso neanche perché non rispetta i tifosi. Poi mettiamo caso che vanno in Australia e il Milan perde lo scudetto per tre punti e sono proprio quelli contro il Como. Inoltre dopo tutto il viaggio, fusi orari, tu società non puoi essere arrabbiata se poi c’è qualche infortunio muscolare al proprio giocatore”.
Il caso Villareal-Barcellona a Miami—
Durante l'ultima giornata di Liga, il sindacato calciatori ha concordato assieme ai suoi assistiti di protestare contro la decisione di disputare la partita Villareal-Barcellona a Miami, fermandosi per i primi 10 secondi di gioco all’inizio di ogni partita. Questa manifestazione di dissenso è stata censurata dalle telecamere spagnole, ma ha comunque portato i risultati sperati dal mondo del calcio spagnolo. La trasferta statunitense è stata annullata e dal comunicato dell’organizzatore del campionato spagnolo, si legge che il dietrofront è stato deciso dopo le grandi polemiche generate nelle ultime settimane in Spagna dopo la notizia. L'Italia rimarrà a guardare o agirà come successo in Spagna?
© RIPRODUZIONE RISERVATA