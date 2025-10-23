Ospite del podcast "Aura Sport", l'ex attaccante della Nazionale italiana Luca Toni si è espresso sulla storica, ma allo stesso tempo controversa, decisione di giocare la partita Milan-Como a Perth , in Australia. Secondo il campione del mondo 2006, questa è una decisione sbagliata perché mette a rischio la salute dei giocatori e rischia di essere un episodio che può cambiare le sorti del campionato.

Ecco le sue dichiarazioni sul tema: "Non sono d’accordo, però dipende chi ha scelto. Perché la società prende una decisione con la Lega, però la società deve sapere che ci sta che i giocatori arrivino a quella partita o a quella dopo molto stanchi. I giocatori come fanno a fare sciopero, abbiamo visto che quelli della Liga sono stati fermi 15 secondi, ma cosa fai, fai sciopero contro il tuo club o verso la Lega? Perché se il club è d’accordo e gli danno più soldi, vuol dire che devi fare sciopero contro la tua società.