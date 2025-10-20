Sebbene manchi ancora l'ufficialità, come noto, Milan-Como si giocherà a Perth (Australia), con l'avallo della UEFA e della Lega Serie A, in via del tutto eccezionale. Lì, in Western Australia, il Milan vanta un ottimo bacino di tifosi e ha interessi commerciali in ballo. Ma Cairo, con il suo intervento, si è dichiarato di fatto contrario a questa situazione.
"Non è una cosa che apprezzo molto - questa è la sua considerazione -. L'unica ragione per cui può essere giustificabile è il fatto che si porti in giro per il mondo il nostro calcio. Ma certamente non lo porti con un evento come Milan-Como a Perth. Da parte mia non la vedo come una cosa positiva, secondo me non è da fare. A maggior ragione se poi può sacrificare lo stage per la Nazionale".
