Urbano Cairo, Presidente del Torino, è intervenuto a 'Rai Radio 1', nell'ambito della trasmissione 'Radio Anch'io lo Sport' e ha fornito il suo parere sulla decisione di far giocare Milan-Como di Serie A a Perth (Australia). Ecco le sue parole

Daniele Triolo Redattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 12:50)

Urbano Cairo, Presidente del Torino, è intervenuto a 'Rai Radio 1', in occasione della trasmissione 'Radio Anch'io lo Sport'. Per l'occasione, è tornato sulla vittoria dei granata, 1-0, contro il Napoli e sul match-winner dell'incontro, ovvero il 'Cholito' Giovanni Simeone, strappato nell'ultimo calciomercato estivo proprio ai campani Campioni d'Italia in carica.