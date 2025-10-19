Milan Futuro, le parole di Oddo post partita

“Dobbiamo fare il nostro percorso. Faremo tante vittorie, faremo altre sconfitte e pareggi. E’ un campionato in cui è difficile stare nelle prime posizioni con i tanti giovani che abbiamo. Le nostre vittorie sono quelle di vedere due nostri ragazzi in panchina stasera a San Siro contro la Fiorentina in Serie A. Questo di Sere D è un campionato di passaggio per questi ragazzi, che spero possano raggiungere il più possibile la prima squadra“.