Il Milan Futuro, quest'oggi, non sorride. La squadra allenata da Massimo Oddo, ex calciatore del Milan, ha perso in casa contro il Caldiero Terme per 2-0, complice anche un autogol di Magrassi nel finale della gara. Con la sconfitta di oggi, la seconda di fila, il Milan Futuro rimane a 11 punti scendendo al 7° posto in classifica, con una gara da recuperare contro il Breno. Al termine del match, Massimo Oddo ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
“Dobbiamo fare il nostro percorso. Faremo tante vittorie, faremo altre sconfitte e pareggi. E’ un campionato in cui è difficile stare nelle prime posizioni con i tanti giovani che abbiamo. Le nostre vittorie sono quelle di vedere due nostri ragazzi in panchina stasera a San Siro contro la Fiorentina in Serie A. Questo di Sere D è un campionato di passaggio per questi ragazzi, che spero possano raggiungere il più possibile la prima squadra“.
