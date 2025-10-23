Pianeta Milan
Milan-Como a Perth a rischio annullamento? La Fifa può bloccare tutto

San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospensiva
Colpo di scena in arrivo: dopo l'annullamento di Villareal-Barecllona a Miami, anche Milan-Como a Perth è a rischio? Le ultime
Alessia Scataglini
Allegri calma le polemiche. Alla classica conferenza stampa della vigilia di Milan-Pisa, gara in programma domani sera allo stadio di San Siro alle ore 20:45, l'allenatore rossonero ha voluto spendere alcune parole sulla partita tra Milan e Como a Perth, in Australia, prevista a gennaio. "Milan-Como a Perth? "Se si giocherà in Italia meglio, altrimenti ci organizzeremo per andare in Australia a disputare un incontro importante". Niente polemiche o discussioni importanti da parte sua.

Milan-Como a rischio!

—  

Intorno però, le polemiche non si placano ma, bensì, continuano a crescere a dismisura. Dopo che il match tra Villareal e Barcellona a Miami è stato annullato, la situazione sembra essersi complicata anche per la Serie A. Infatti, la Fifa e la AFC (confederazione Asiatica) stanno valutando se annullare anche la trasferta di Perth. Le probabilità che il match si giochi sono molto basse.

La Uefa aveva già dato l'ok nelle scorse settimane, ma serve  anche il lascia passare della Fifa, della Federcalcio australiana e dell'AFC. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it e dal Guardian, la AFC starebbe subendo delle pressioni molto forti per far si che questa partita non si giochi.

Anche in Spagna ci sono delle tensioni. I giocatori, come simbolo di protesta, dopo l'annullamento del match sono restati fermi per i primi 15 secondi di gioco. In Italia, invece, le proteste son state diverse: alcuni calciatori hanno espresso il loro pensiero negativo come, ad esempio, Adrien Rabiot, che ha definito la decisione 'completamente folle', e Mike Maignan, che ha riferito che al giorno d'oggi 'si pensa troppo all'aspetto finanziario'.

Nonostante le numerose polemiche La Lega Italiana continua a mantenere la sua idea. Intanto si attendono notizie da Fifa e AFC poi, successivamente, si deciderà il da farsi. Ad oggi, sembra molto difficile che la trasferta venga autorizzata.

